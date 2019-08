Bondinho Pão de Açúcar recebe mostra sobre dinossauros

Será que ainda vivemos na era dos dinossauros? Essa é a pergunta que responderá a exposição Dinossauros Sobreviventes, que sobe o Bondinho Pão de Açúcar entre os dias 19 de agosto a 25 de novembro. A exposição tem a curadoria do Serviço Geológico do Brasil e do Museu de Ciências da Terra, que possui um dos maiores acervos de Paleontologia e Mineralogia do país.

A mostra revisita a história de 66 milhões de anos atrás, quando a queda de um asteroide causou uma grande destruição na Terra e é considerada uma das principais causas da extinção dos dinossauros. Porém, diversas características encontradas nas aves indicam que os dinossauros nunca foram, de fato, extintos. A exposição é aberta aos visitantes do Bondinho Pão de Açúcar e estará no Espaço de Memória Cocuruto, no Morro da Urca.

Serviço:

Exposição Dinossauros Sobreviventes

De 19 de agosto a 25 de novembro

Espaço de Memória Cocuruto, Morro da Urca

Avenida Pasteur, 520

Aberto aos visitantes do Bondinho



Ingressos Carioca Maravilha:

R$ 49 (adultos) | R$ 24 (crianças entre seis e 12 anos) / Pelo site oficial ou totem de autoatendimento

Mais informações: www.bondinho.com.br