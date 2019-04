Bondinho Pão de Açúcar tem fim de semana de montanhismo

O Rio é conhecido pela beleza de suas montanhas, entre elas o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, mas, além disso, a cidade é o maior centro urbano de escalada do mundo, um paraíso para a prática de montanhismo. Nos dias 27 e 28 de abril, o Bondinho Pão de Açúcar apresenta o Rio nas Montanhas 2019, evento que marca a abertura da temporada de montanhismo na cidade. O tema do evento esse ano será “Clubes: história e cultura do montanhismo”.



No sábado, o Pão de Açúcar, um dos morros mais escalados de todo o mundo, recebe uma inédita competição de escalada com montanhistas convidados, e também uma escalada coletiva apenas com mulheres escaladoras no paredão colorido (face sul do Morro da Urca) , como uma homenagem a primeira pessoa a escalar o Pão de Açúcar, a inglesa Henrietta Carstairs, que realizou a façanha em 1817.



No fim de semana do evento, o Bondinho Pão de Açúcar terá um muro de escalada de quase 10 metros de altura instalado no Morro da Urca, disponível para todos os visitantes experimentarem a escalada com o visual incrível do morro Pão de Açúcar de pano de fundo. O muro de escalada será aberto aos visitantes do parque entre 9h30 e 17h30.



Já no Anfiteatro do parque, o público poderá assistir a conteúdos exclusivos do Canal OFF sobre montanhismo e ao documentário sobre Reel Rock 12. Durante o evento, os visitantes poderão ainda fazer a experiência “Batismo na Montanha”, Workshop para iniciantes, com trecho de escalada no Morro da Urca. As inscrições para a experiência são feitas através do site oficial do evento.

Para cariocas e residentes do Rio e Grande Rio, está válida a promoção Carioca Maravilha, que garante 50% de desconto nos ingressos do Bondinho Pão de Açúcar. A programação completa do evento está disponível no site www.rionasmontanhas.com/.

Serviço

Abertura da Temporada de Montanhismo (ATM)

Data: 27 e 28 de abril

Local: Praça General Tibúrcio – Urca