Bondinho Pão de Açúcar terá ingresso a R$10 para mulheres no dia 9 de março

Promoção é uma das iniciativas para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Desconto será exclusivo para vendas no site

O Bondinho Pão de Açúcar promoverá ações especiais para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Na próxima segunda-feira, 9 de março, todas as mulheres poderão visitar o parque com ingresso a R$ 10. As vendas abrirão nesta sexta-feira, 6, e serão exclusivas no site. Também para marcar o período, durante todo o mês, o áudio de boas-vindas ao Bondinho Pão de Açúcar será reproduzido em voz feminina.

O complexo turístico também apostará em rodas de conversa abertas ao público com o objetivo de dar ênfase ao debate sobre empoderamento feminino e igualdade de gênero. Os encontros serão realizados nos dias 11, 17 e 26 de março, e abordarão os temas: a presença da mulher no humor, com as atrizes Maria Paula (ex-Casseta e Planeta) e Guta Stresser; maternidade, com, as também atrizes, Fernanda Rodrigues; Laila Zaid e Priscila Steinman; e o coletivo Não É Não, com integrantes do movimento. Os encontros serão realizados em parceria com a Casa do Saber.

Os temas escolhidos para abordagem dialogam com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 da Organização das Nações Unidas, que propõe o empoderamento de todas as mulheres e meninas, e a igualdade de gênero. O termo integra os 17 ODS estabelecidos pela ONU para a Agenda 2030, plano de ação que busca fortalecer a paz mundial. Em 2020, os eventos do Bondinho Pão de Açúcar estarão pautados nestes temas.

Serviço

Programação mês da mulher:

Ingressos a R$ 10 para todas as mulheres no dia 09/03.

Venda exclusiva pelo site a partir de 6/03:www.bondinho.com.br





Palestra “A Mulher no Humor”, com Maria Paula e Guta Stresser.

Data: 11/03

Horário: às 17h

Local: Mirante do Morro da Urca – Bondinho Pão de Açúcar (Avenida Pasteur 520 -Urca – Rio de Janeiro)

Palestra “Maternidade em Questão”, com Fernanda Rodrigues, Laila Zaid e Priscila Steinman.

Data: 17/03

Horário: às 17h

Local: Mirante do Morro da Urca – Bondinho Pão de Açúcar (Avenida Pasteur 520 -Urca – Rio de Janeiro)

Palestra “O coletivo cresceu, e agora?”, com Aisha Jacob, Silvana Bahia e Gabriela Moreira, do coletivo Não É Não.

Data: 26/03

Horário: às 17h

Local: Mirante do Morro da Urca – Bondinho Pão de Açúcar (Avenida Pasteur 520 -Urca – Rio de Janeiro)