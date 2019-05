Bondinho Pão de Açúcar terá programação para o Dia das Mães

O domingo dedicado às mães será especial no Bondinho Pão de Açúcar. Além das lindas paisagens e da experiência de passear de teleférico, o parque oferecerá aulas de dança, de samba e charme, para as mães se divertirem junto com os filhos. No restaurante Clássico Beach Club Urca, o almoço de dia das mães será ao som de música ao vivo, para completar o clima com a paisagem deslumbrante do alto do Pão de Açúcar.

Para eternizar o passeio em família, as mamães poderão participar de ação com a MemoPro, que presenteará as participantes com um vídeo personalizado com imagens aéreas no cartão postal, entregue de forma instantânea e em alta resolução.

Com a promoção Carioca Maravilha, os ingressos para o passeio de Bondinho custam a metade do preço para cariocas e moradores do Rio e Grande Rio, basta apresentar RG original com foto e comprovante de residência. Crianças menores de seis anos não pagam.

SERVIÇO:

Música ao vivo no Clássico Beach Club Urca – Das 13h às 17h.

Aula de dança no Morro da Urca – Aulas de 10h as 14h.

Ação com MemoPro – Das 9hs às18h. Limite de 50 participantes.

Ingressos Carioca Maravilha:

R$ 49 (adultos) | R$ 24 (crianças entre seis e 12 anos) / Pelo site oficial ou totem de autoatendimento

R$ 55 (adultos) | R$ 27 (crianças entre seis e 12 anos) / Bilheteria física

Endereço: Avenida Pasteur 520 – Urca – Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2546-8433

www.bondinho.com.br