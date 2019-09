Bondinho Pão de Açúcar vai distribuir brindes aos visitantes durante Dia Mundial do Turismo

Para comemorar o Dia Mundial do Turismo, em 27 de setembro, o Bondinho Pão de Açúcar vai presentear os visitantes do parque com um brinde para quem ama viajar. Neste dia, todos os turistas que subirem até a estação do Morro da Urca pelo Bondinho serão recebidos em um tapete vermelho e levarão para casa uma tag de mala personalizada com toda a beleza do Bondinho Pão de Açúcar.

Serviço:

Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Avenida Pasteur, 520 – Urca –

Telefone: (21) 2546-8433

Horário de funcionamento: das 8h às 21h,

Horário da bilheteria: das 8h às 19h50

www.bondinho.com.br