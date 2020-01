Bondinho Pão do Açúcar entra no clima do carnaval com Semana da Folia

Programação especial de 3 a 9 de fevereiro dá início à festa no parque turístico

O carnaval 2020 é apenas no fim de fevereiro, mas no Bondinho Pão de Açúcar a folia vai começar mais cedo. Dos dias 3 a 9 de fevereiro, a Semana da Folia, repleta de atividades especiais abertas a todos os visitantes do parque, dará o pontapé inicial no clima de festa do local.

A alegria da criançada está garantida com duas apresentações diárias com tema de carnaval do Circo Macaco Prego. O público infantil vai aproveitar de oficinas de customização de máscaras carnavalescas, pintura facial, brincadeiras, músicas, danças, e até um desfile de fantasias, em que os visitantes mirins poderão vir fantasiados. As sessões acontecerão de 10h às 12h30 e de 14h às 16h30.

Outra atração imperdível é a Feira Carioquíssima, que retorna ao Bondinho Pão de Açúcar trazendo as novidades da gastronomia, arte, decoração e moda carioca para o parque. A feira ficará no Bondinho Pão de Açúcar nos dias 3, 4, 5 e 6 de fevereiro.

E para encerrar cada um dos dias da Semana da Folia, a banda Fanfarra se apresentará durante todos os finais de tarde, cantando marchinhas de carnaval inesquecíveis para toda a família aproveitar o pôr do sol se divertindo.

A Semana da Folia será aberta a todos os visitantes do Bondinho Pão de Açúcar.

Serviço:

Semana da Folia:

3 a 9 de fevereiro – Apresentações duplas e diárias com tema de carnaval do Circo Macaco Prego.

3 a 9 de fevereiro – Apresentações de marchinhas de carnaval com a banda Fanfarra nos fins de tarde.

3 a 6 de fevereiro – Feira Carioquíssima.

Endereço: Avenida Pasteur 520 – Urca – Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2546-8433

Ingressos do Bondinho (venda pelo site): R$ 104,40 (inteira) | R$ 52,20 (meia-entrada).

Site: www.bondinho.com.br