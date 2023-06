Bossa Nova Mall: Inverno chega com novas coleções das melhores marcas

O Bossa Nova Mall, porta de entrada mais charmosa do Rio, convida o público para aproveitar todas as novidades da estação mais fria do ano. Neste Inverno, o shopping center apresenta as novas coleções e reúne as melhores marcas especializadas em Moda, oferecendo roupas e acessórios para todos os estilos, gostos e ocasiões. O empreendimento traz ainda uma das vistas mais lindas da cidade, a Baía de Guanabara, e delícias gastronômicas para completar o passeio.

“O Inverno chegou na cidade maravilhosa e, para preparar o público para os dias mais frios do ano, trouxemos novidades especiais. Vamos garantir o estilo e sofisticação que é a cara da nova estação e renovar o guarda-roupa dos clientes com o peças-chaves indispensáveis para a época”, convida Hudson Almeida, coordenador de Marketing do Bossa Nova Mall.

Farm, Polo Wear e Reserva são as dicas para os mais estilosos que gostam de roupas confortáveis e repletas de estampas, enquanto os acessórios indispensáveis que completam os looks são encontrados na Panna. O passeio fica ainda melhor com as opções gastronômicas dos restaurantes Vamo, Xian, Billy The Grill, Divino Fogão, Spoleto e Vivenda do Camarão, que prometem pratos deliciosos que aquecem os dias. Se a ideia é apostar em um bom vinho, World Wine traz diferentes tipos, como rosé, branco e tinto. Kopenhagen e Oakberry completam com as sobremesas.

Sobre o Bossa Nova Mall

Administrado pela Saphyr Shopping Centers, o Bossa Nova Mall é a porta de entrada mais charmosa do Rio de Janeiro. Interligado a um dos mais importantes aeroportos do país, o Santos Dumont, e ao Hotel Prodigy, o shopping center conta com uma vista privilegiada para a Baía de Guanabara e oferece o ambiente perfeito para quem busca boa gastronomia, moda e serviços financeiros, além de atrações voltadas para o lazer e entretenimento de cariocas e visitantes. O empreendimento possui ABL de 8 mil m², estacionamento com manobrista, espaço exclusivo para os passageiros e motoristas da Uber e é o endereço dos estúdios das rádios SulAmérica Paradiso e MIX FM. Mais do que um centro de compras e lazer, o shopping center é um equipamento social que já beneficiou milhares de pessoas com arrecadação de alimentos não-perecíveis, conscientização dos cuidados com o meio ambiente e campanhas direcionadas aos direitos de meninas e mulheres. Saiba mais em https://www.bossanovamall.com.br/.