Botafogo anuncia a contratação de Marlon Freitas

Botafogo anunciou nesta sexta-feira (06/11) oficialmente a contratação do volante Marlon Freitas, de 27 ano. Ele se destacou pelo Atlético-GO, junto de Wellington Rato, e já tinha certa encaminhado acordo com o Glorioso desde a temporada de 2022. Ele chegou à custo zero.

Em seu Instagram o jogador comentou o acerto como novo clube: “Eu sou privilegiado de viver esse momento, essa sensação, mas pode acreditar que sou merecedor de tudo que consigo na vida. Não posso prometer que nunca falharei, mas posso prometer que jamais deixarei de tentar! Deus é fiel”, postou em seus stories.