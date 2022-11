Botafogo anuncia amistoso internacional com clube da Premier League

O Botafogo anunciou nesta quinta-feira um amistoso internacional marcado para o dia 3 de dezembro. Será no estádio Selhurst Park, em Londres, contra o Crystal Palace, também gerido pelo empresário norte-americano John Textor. Nesse momento, o clube inglês está em 10º lugar na tabela da Premier League, e tem como principal jogador o marfinense Zaha.

“Os torcedores do Palace foram muito gentis em acompanhar a reconstrução do Botafogo no Brasil e será ótimo para nossos jogadores e funcionários conhecê-los de perto. Jogadores veteranos do Botafogo poderão jogar novamente contra velhos amigos, enquanto nossos jogadores mais jovens terão a chance de mostrar suas habilidades enquanto treinam na academia Crystal Palace e jogam no Selhurst Park. Não poderíamos estar mais gratos pela colaboração”, comentou Textor.