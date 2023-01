Botafogo anunciou o maior patrocínio máster de sua história

O Botafogo anunciou a casa de apostas ucraniana Parimatch como patrocinador master. É o maior patrocínio em todos os 128 anos de história do clube, com contrato de R$ 55 milhões por dois anos. Atrás de Flamengo e Palmeiras, é o terceiro melhor patrocínio do futebol brasileiro, financeiramente falando.

“O Botafogo, o Clube de Futebol Mais Tradicional do futebol brasileiro, está agora restabelecendo sua presença no futebol global, colaborando com clubes Eagle Football ao redor do mundo e por meio de parcerias com patrocinadores que têm uma visão de mundo em sinergia. Temos o prazer de ser o clube escolhido pela Parimatch, gigante global do mercado de apostas, para expandir seus negócios pelo Brasil e América do Sul. Nossos novos parceiros da Parimatch logo saberão como é ser um Escolhido”, disse John Textor, presidente da Eagle Football.