Botafogo empata com Crystal Palace em amistoso na Inglaterra

Em amistoso na Inglaterra, marcando a última partida do clube em 2022, o Botafogo empatou com o Crystal Palace em 0 a 0. Os grandes destaques da partida foram os jogadores do setor defensivo do Glorioso, em especial o goleiro Lucas Perri, que defendeu um pênalti do marfinense Zaha, o melhor jogador do clube inglês que está em 11º colocado na Premier League. Muitos torcedores estavam presentes no Selhurst Park Stadium.

O técnico Luís Castro escalou o time titular, da seguinte forma: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires, Lucas Fernandes, Gustavo Sauer; Jeffinho, Tiquinho Soares.

O elenco principal do Glorioso entra de férias, e tem sua reapresentação marcada para o dia 9 de janeiro. A estreia no Campeonato Carioca será contra o Audax, no Estádio Nilton Santos. A equipe B deve jogar as fases iniciais da competição enquanto o grupo principal se prepara no CT Lonier.