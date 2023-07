Botafogo está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2023

Após uma vitória sólida na Argentina, com um placar de 2 a 0, o Botafogo voltou ao Estádio Nilton Santos para enfrentar o Patronato em uma partida que terminou em empate de 1 a 1, com gols de Luis Henrique e Damián Arce. Esse resultado garantiu a equipe carioca nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, selando sua passagem para a próxima fase.

O que tornou esse jogo especial foi que marcou a estreia do novo técnico português, Bruno Lage, no comando do time. A escalação do time titular foi a seguinte: Gatito Fernández no gol; Di Placido, Philippe Sampaio, Victor Cuesta e Hugo formando a linha defensiva; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Gustavo Sauer comandando o meio-campo; e Matías Segovia, Luis Henrique e Janderson mostrando no ataque.

Enquanto os torcedores comemoram a classificação, já se preparam para os próximos desafios. Nas oitavas de final, o Botafogo enfrentará o Guaraní, time paraguaio, em dois confrontos eletrizantes, agendados para as semanas de 2 e 9 de agosto, com o primeiro jogo acontecendo no Estádio Nilton Santos.

Antes dessa emocionante disputa, o Alvinegro terá pela frente dois importantes jogos no Brasileirão, enfrentando o Santos e o Coritiba. Atualmente, a equipe lidera com uma impressionante vantagem de 12 pontos sobre os adversários, o que deixa os torcedores ainda mais confiantes em uma temporada promissora.