Botafogo não consegue vaga na pré-Libertadores

Na Arena da Baixada, o Botafogo perdeu para o Athletico-PR por 3 a 0, os gols foram marcados por Adryelson (contra), Vitor Roque e Erick. A atmosfera do jogo foi especialmente marcada pela despedida do Felipão como técnico na vitoriosa carreira. Ele assumirá o cargo de diretor do Furacão em 2023, e indicou Paulo Turra para comandar o clube na próxima temporada.

Logo, o Glorioso não garantiu a tão sonhada vaga na pré-Libertadores, porém disputará a Copa Sul-Americana. Atlético-MG e Fortaleza, do ótimo técnico Vojvoda, ocuparam os lugares, e disputarão um mata a mata por uma vaga na fase de grupos da maior competição da América do Sul.

John Textor, dono da SAF do Fogão, comentou sobre a derrota: “Resultado difícil. Mas muito orgulhoso da nossa luta durante a temporada… Jogadores, staff e co-owners do Botafogo. Nosso primeiro ano juntos foi certamente desafiador. Construiremos sobre essa base, agregaremos qualidade e seguiremos juntos. Obrigado, Botafoguenses, por tudo!”, escreveu em seu Twitter.