Botafogo vence o Santos e se aproxima da Libertadores

No Nilton Santos, sem Victor Sá e Marçal por conta de suspensões, o Botafogo venceu o Santos por 3 a 0, e segue na briga por uma vaga na Libertadores O meia Lucas Fernandes, que recentemente voltou de lesão, marcou dois bonitos gols. Tiquinho Soares, mais um vez, também balançou as redes. O camisa 9 pegou o rebote do goleiro João Paulo após chute de Jeffinho. O Peixão não chutou sequer uma vez ao gol ao longo de toda a partida, apesar de ter tido 55% da posse de bola.

Com esse resultado, o Fogão alcançou a 8ª colocação da tabela da Série A, com 53 pontos somados. Um a menos que o Atlético-MG e um a mais que o América. Seu próximo compromisso é contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no domingo (13/11), às 16 horas (Brasília). Caso vença, confirmará sua presença na maior competição da América do Sul em 2023.