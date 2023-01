Botafogo vence primeira partida em 2023

Hoje, o Botafogo venceu o Volta Redonda no Raulino de Oliveira pela segunda rodada do campeonato carioca. Com o elenco principal de volta, o Luis Castro escalou o time titular da seguinte forma: Lucas Perri; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Victor Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Patrick de Paula; Gustavo Sauer, Tiquinho Soares, Victor Sá.

Marçal abriu o placar logo aos dez minutos de jogo, após cruzamento de cabeça do Sauer, dentro da área. Aos dois minutos do segundo tempo, Victor Cuesta faz um bonito gol de cabeça e amplia o placar. Dois minutos depois Lelê, um dos destaques do Voltaço, diminuiu para o clube da casa.

Luis Castro comentou a respeito da partida, e da preparação da equipe alvinegra: “O que é normal no mundo do futebol é encontrar a melhor forma durante a quinta ou sexta semana da temporada, e não poucos dias como estamos neste momento. Nós podemos estar prontos daqui algumas semanas, mas ainda não estamos hoje. Nós não estamos prontos hoje para competir, mas tivemos que competir porque somos obrigados. Temos tido uma reação àquilo que estamos treinando, mas vamos continuar ajustando a equipe para o nosso melhor estado.”

Na próxima quinta-feira (26/01), às 19h30 (Brasília), o Glorioso recebe o Madureira no estádio Luso-Brasileiro.