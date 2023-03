Boteco FUNDO DE QUINTAL promove segunda de samba

A semana começa com muito ritmo e animação, neste dia 06, no Boteco Fundo de Quintal, no Engenho de Dentro. A partir das 19h o grupo RAIOU O SAMBA promove uma roda de samba, no novo espaço, que vem conquistando os cariocas pelo ambiente, pelos petiscos e claro, pela programação com samba de raiz.

– É isso! E nessa segunda o grupo Raiou o Samba vaie tocar aqueles sambas que todos nós amamos. Estamos inaugurando esta programação para agitar as segundas no Fundo de Quintal e começar a semana em alto astral. Então venham curtir, tenho certeza que vocês vão amar a casa – convida a produtora Dirce Souto

Contando com a participação especial da cantora DY GOMES, o SAMBA de SEGUNDA, chega para ser uma nova oportunidade, “para os artistas e o público começarem a semana com muita energia, no ritmo que o brasileiro ama” – vibra a simpática e talentosa Dy.

Serviço