Brasil goleia a Coreia do Sul e avança para as quartas de final da Copa do Mundo

Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 em partida valida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Com Neymar e Danilo de volta, e Alex Sandro e Alex Telles ainda fora, Tite conseguiu escalar o time da melhor maneira com as peças que tinha a sua disposição: Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Paquetá, Neymar; Raphinha, Richalirson e Vinícius Jr.

Todos os nossos gols foram marcados na primeira etapa. Vini abriu o placar aos 7 minutos de jogo, após receber bola do Raphinha, em uma bonita jogada. Poucos minutos depois, Richarlison sobre um pênalti. Neymar cobra e converte. O camisa 10 se tornou o terceiro jogador da Seleção a marcar gols em três edições de Copa do Mundo, igualando marca de Pelé e Ronaldo Fenômeno.

Os outros dois gols foram marcados por Richarlison e Lucas Paquetá, respectivamente. Richarlison recebeu uma bola na área após jogadinha com Thiago Silva, pra mim um dos melhores jogadores em campo, e deu um tapa no canto esquerdo do gol sem qualquer possibilidade do goleiro pegar. Paquetá finalizou após cruzamento do Vinícius Jr. Um gol com assinatura do Ninho do Urubu. Já a Coreia, balançou as redes por último com um golaço de Paik. Alisson ainda estava em campo, antes de sair para entrada de Alisson. Agora todos os 26 jogadores convocados entraram em campo na competição.

Na sexta-feira (9/12) às 12 horas (Brasília) o Brasil irá enfrentar a Croácia pelas quartas de final. A seleção que foi vice na última Copa, eliminou o Japão nos pênaltis. O goleiro Livaković pegou três pênaltis.