VASCO

Parar o Atlético Mineiro em casa, é a missão do Vascão no BRASILEIRÃO

Salvação nos momentos mais difíceis a base de qualquer time é o melhor custo benefício que há. E o Vasco vai mudar seu sistema defensivo contra o líder o BRASILEIRÃO com o garoto Miranda, no lugar do Pikachu, ex-xodó da torcida. O técnico Ramos Menezes pretende parar o melhor ataque do Brasileiro, com 21 gols, neste domingo, às 20h30, no Mineirão. Com a volta de Ricardo Graça, o jovem que está na Colina histórica desde os 6 anos de idade, vai ter mais segurança. Dono de boa técnica e velocidade, estilo que adquiriu quando atuava no meio de campo, o zagueiro deu conta do recado no lugar de Ricardo Graça, por isso Ramon, resolveu montar a dupla.

Defesa forte, ataque com retornos importantes

Mesmo com toda a preocupação com o melhor ataque do Brasil no momento, o treinador Ramon Menezes não vai abrir mão do ataque. Principalmente pelas voltas de Andrey e Benítez, poupados no empate com o Red Bull Bragantino. Desta forma o comandante vascaíno vaio mante o esquema de três atacantes com Vinícius, Talles Magno e Cano. Assim a provável escalação do Vasco da gama será: Fernando Miguel, Miranda, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Júnior (Bruno Gomes) e Benítez; Vinícius, Talles Magno e Cano.

Mais um estrangeiro para reforçar o elenco cruzmaltino

Segundo informações de seu empresário Juan Pablo Pachon o Vasco está próximo de contratar o equatoriano Antonio Valencia que defendeu o Manchester United por 10 temporadas e disputou duas Copas do Mundo (2006 e 2014). A proposta foi bem aceita pelo lateral direito de 35 anos e faltam apenas detalhes, como tempo de contrato. – Está procedendo tudo muito bem. Todas as questões estão se resolvendo. Estamos em negociações muito avançadas com Vasco – afirma Pablo Pachon Antonio Valencia está sem clube desde que rescindiu com a LDU, no início de julho. O clube equatoriano não conseguiu arcar com os salários do jogador, que ganhava 120 mil dólares por mês, R$ 680 mil na cotação atual.

FLAMENGO

Com o auxiliar do auxiliar no comando?

O atual comandante do rubro negro carioca, Jordi Guerrero, auxiliar técnico, de 52 anos, também foi diagnosticado com coronavírus, assim como o treinador titular Dome. E Domènec Torrent poderia voltar de acordo com o protocolo de segurança do BRASILEIRÃO, mas o treinador de 58 anos de idade ainda apresenta cansaço e tontura. Assim, se Dome não for liberado pelo departamento médico do Flamengo o clube terá a frente Jordi Gris, analista de desempenho, comandando o Flamengo contra o Athletico Paranaense, neste domingo, às 16h, no Maracanã.

Diego Alves vai? Lincoln não vai mais

O goleiro Diego Alves parece estar dificultando seu processo de renovação. Com o objetivo de voltar a Europa o goleiro de 35 anos tem exigido do clube um valor acima do que o Flamengo oferece para renovar seu contrato. Apesar da boa relação do clube com seu empresário Eduardo Maluf algumas situações atrapalham a negociação. O atleta já se desgastou com o atual preparador de goleiros Wagner Miranda e intercedeu pela não demissão do preparador Nielsen Elias, mas perdeu a queda de braço. Além de não ter conseguido a contratação de seu preparador Leandro Franco. Internamente não se questiona a titularidade de Diego Alves, ma,s com César Bem e Hugo NENECA Souza tendo feito jogos espetaculares, não há como esquecer sua briga com Dorival Júnior ao não aceitar a reserva para César…

Agora o Benfica leva o Coringa e o BH?

Bruno Henrique e Gerson vão para o Benfica? Segundo sites portugueses o clube vai fazer mais uma tentativa para ter os destaques do rubro negro, o que tem deixado a torcida desesperada. Agora o clube de Jorge Jesus parece pretender oferecer 300 milhões de reais para ter o Coringa e BH. No entanto a diretoria do Campeão Brasileiro e Sul Americano afirma que não cederá os atletas. Porém o ponto a favor, além é claro da sedutora Europa e seus Euros é o carinho de ambos com o JJ. Será nação? Só rezando…

FLUMINENSE

Peruano Pacheco é a solução para o ataque contra Botafogo

Sem Wellington Silva lesionado, Luiz Henrique e Marcos Paulo que se recuperam de Covid-19 o técnico Odair Hellmann não viu outra alternativa a não ser testar o peruano Fernando Pacheco no ataque para o clássico contra o Botafogo no domingo, às 11h, no Nilton Santos (Engenhão). Veloz e que atua pelos lados do campo Pacheco é a única solução. Assim Hellmann levará o Flu com: Muriel; Igor Julião, Matheus Ferraz, Nino e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi e Nenê; Michel Araújo, Fernando Pacheco e Fred.

Bombardeio tricolor de longe lidera campeonato brasileiro

Costuma-se dizer que os jogadores brasileiros chutam pouco de fora da área. Não os do Fluminense. As finalizações de longe têm sido importantes para o Fluminense desde o retorno do futebol após a pandemia de covid-19, foram cinco gols de longa distância. Michel Araújo contra o Coritiba, Wellington Silva (contra o São Paulo), Fred e Dodi (contra o Vasco) e Nenê (Bragantino) já marcaram em chutes de fora da área no BRASILEIRÃO. E na COPA DO BRASIL Nenê marcou dois gols contra o Figueirense, pela Copa do Brasil. Ou seja são sete gols de longe desde junho. Em levantamento do site Sofascore o Fluminense é quem mais fez gol desta forma, seguido por Corinthians e Vasco, ambos com quatro.

Vencer para a torcida zoar e grana no bolso

Sem perder em 2020 para o time da estrela solitária o técnico Odair Hellmann conta com os retornos de Yuri e Digão, recuperados de lesão, para manter a invencibilidade. Porém o clube segue com dez jogadores diagnosticados com Covid-19: Ganso, Luiz Henrique, Marcos Paulo, Luccas Claro, André, Miguel, Calegari, Martinelli, Luan Freitas e Nascimento. O tricolor carioca anunciou neste sábado, 03/10, contrato de patrocínio: com o “Hotel Nacional”. A marca será exposta pela primeira vez neste domingo, contra o Botafogo, às 11h (de Brasília), no Nilton Santos e o acordo será válido até o fim do Campeonato Carioca de 2021.

BOTAFOGO

Reforço e desfalques o início de trabalho de Lazaroni

O novo técnico do Botafogo teve uma boa notícia, porém duas ruins para o jogo contra o Fluminense, pelo BRASILEIRÃO. O treinador não deve contar com Guilherme Santos, que segundo a assessoria de imprensa, “segue em transição com evolução satisfatória. Retorno sem previsão.” e Keisuke Honda, “em tratamento da torção no tornozelo com evolução|” informou a assessoria. Porém Lazaroni terá o zagueiro Marcelo Benevenuto recuperado da lesão na coxa direita, que voltou a treinar sem limitações e está liberado para o clássico.

Bota quer Scarpa, dirigente Palmeirense acha difícil

O Botafogo quer o meia Gustavo Scarpa ainda para o BRASILEIRÃO e tem muitas esperanças. Mas, apesar do o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros confirmar o interesse e a procura pelo atleta, disse que a proposta tem que ser altamente vantajosa. – Scarpa é um atleta que mereceu o reconhecimento do clube no passado e tem consciência que precisa entregar mais. Outros clubes, não só o Botafogo, tiveram interesse, mas o Palmeiras entende que para liberar um atleta desse nível a condição tem que ser extremamente positiva. Buscamos a recuperação pela qualidade que ele tem. O Botafogo fez uma consulta, nada além disso. É muito complicado dar continuidade a essa condição de empréstimo – enfatizou Barros.