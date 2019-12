Brasiliense constrói carreira no mundo da fama

O artista João Carlos Gomes dos Santos Silva é um brasiliense que nasceu para o mundo artístico. Com 27 anos, pesando 100 kg e com 1,91 metros de altura, já possui vasto currículo como modelo, dançarino, teatro e até jogador de futebol. Iniciou sua vida artística aos 13 anos de idade fazendo teatro e com 15 anos fez seu primeiro book fotográfico profissional como modelo, além de desfilar em algumas passarelas.

João Carlos foi jogador de futebol e aos 17 anos assinou contrato profissional, mas aos 18 anos, abandonou as chuteiras para ser militar do Exército. Neste mesmo ano, o brasiliense realizou seu primeiro ensaio fotográfico sensual para um site masculino.

Com 19 anos, João abandonou a carreira militar e entrou para o mundo da como integrante do grupo Toa Toa em Porto Seguro, na Bahia. Aos 23 anos, descobriu o mundo das tatuagens. Atualmente, está com praticamente todo corpo coberto de imagens.

Com seu jeito street de ser, muitas pessoas não sabem do seu potencial para a dança, pois seus hobbys incluem bares que tocam hip hop, rap e trap. Apaixonado por academia, o artista está sempre antenado com a saúde.

Assessorado por Rodrigo Oliver e a empresa SampaRio, João Carlos teve a oportunidade de conhecer Búzios, no Rio de Janeiro. “Realmente, a cidade é mágica, gostei muito das festas à noite, a noite de Búzios tem uma energia surreal”.

O dançarino ainda complementa que “tive o imenso prazer de conhecer Lucas e Orelha, que sempre ouvi falar, ouvia as músicas e até acompanhei pela TV, mas não nos conhecíamos”.

“Ano que vem, tenho o projeto de morar entre rio e Sampa, trabalhando por essas duas cidades, então eu vou aparecer muito no Rio de Janeiro”, ressalta o brasiliense.

Siga @joaolifestylee e confira o próximo ensaio sensual em 2020 com o corpo completamente tatuado.

#TôNaMidia #Personalidade #Brasiliense #MundodaFama #Corpotatuado #RodrigoOliver #JoãoCarlosGomesdosSantosSilva