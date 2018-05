‘Brassil Melody’ une Funk 80 e atuais na Tijuca

Um encontro do funk dos anos 80 e 90 com a nova geração do estilo carioca, acontece sábado, 26/05, no Tijuca Tênis Clube. A banda de metais BRASSIL MELODY BAND recebe sete convidados mais que especiais como Gabbi e Mica Condé, e os veteranos Daddy Kall e Mc Ronny Baby apresentando as músicas que fizeram sucesso nos anos 80/90 e até hoje mexem com o público. Completam o time o DJ Felippe Sanches, da rádio Transamérica, a DJ Karen dos Anjos e a Cia de dança Nina Maya.

No repertório sucessos de Mc Marcinho, Claudinho e Buchecha, Mc Leozinho, Mc Sapão, Michael Jackson, Stevie B, Tony Garcia e Trinere além das músicas dos convidados especiais.

SERVIÇO

BRASSIL MELODY BAND – Sábado – 26 de maio, às 21h

Tijuca Tênis Clube – Rua Conde de Bonfim, 451.

Ingressos antecipados:

Tijuca Tênis Clube ou https://www.bilheteriadigital.com/brassil-melody-band-26-de-maio

Primeiro lote: R$ 20,00 (pista) / R$ 30,00 (camarote)

No dia do evento: R$ 30,00 (pista) / R$ 40,00 (camarote)

Sócios do Tijuca Tênis Clube têm desconto mediante apresentação da carteirinha

