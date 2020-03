Brayner é um dançarino de Campos dos Goytacazes e sonha se destacar nacionalmente

O carioca Brayner Santoro, de campos dos Goytacazes é um dançarino que começou cedo no meio artístico Ele dança desde os 15 anos, e desde então não parei mais.

Brayner tem um sonho de expandir seu trabalho profissional, ele que já fez apresentação no programa do Caldeirão do Huck, apresentação na Furacão Furacão e da aula pra várias pessoas em várias academias da cidade.

Além das apresentações, o dançarino também faz trabalhos com projetos sociais, dando aula pela prefeitura e também tem um trabalho musical onde faz apresentações com DJ e dançarinas.

“Eu estou focado em expandir o meu trabalho e deixar o meu legado no meio das artes. O meu maior sonho é ter reconhecimento nacional e deixar alegria um pouco de esperança e muita energia no coração dos meus fãs”, explica Brayner Santoro.