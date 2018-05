Brooks Pub Méier convida para final da UEFA Champions

Sábado à tarde, dia 26, com drinks exclusivos, entre amigos e vibrando com a final da UEFA CHAMPIONS LEAGUE? Esse é o programão que o Brooks Pub Méier promove neste sábado, a partir das 14h, durante a ‘Heineken The Champions Party’ com transmissão de Real Madrid C.F. x Liverpool FC e entrada franca.

– Vai ser mais do que simplesmente assistir a um jogo vamos promover ações exclusivas da Heineken como: disputa de pênaltis valendo brindes, Beerpong, muito rock’n’roll antes, nos intervalos e depois do jogo. Tudo num telão e todas as TV’s com áudio integrado ao sistema de som nos dois andares – adianta o gerente Rocco, da Brooks Pub Méier.

ENTRADA GRÁTIS

SERVIÇO

‘Heineken The Champions Party’ – transmissão de Real Madrid C.F. x Liverpool FC – Brooks Pub Méier – Rua Barão de São Borja, 11 – Informações e Reservas: 96473-5639

