BUKOWSKI REABRE COM PISTAS EXCLUSIVAS DE DANÇA

Bar adotou rígido protocolo de distanciamento social e controle dos ambientes para os cariocas voltarem a frequentar com segurança o espaço mais antigo de rock and roll do Rio. A reabertura para o público será na próxima sexta-feira com várias novidades

Boa nova para os cariocas, o Bar Bukowski, em Botafogo, reabre para o público na próxima sexta-feira (2 de outubro) com várias novidades, além, é claro, de um rígido protocolo de higiene e distanciamento social. Todos os ambientes serão monitorados para não haver aglomeração. Em uma ação inédita no Rio, o Bukowski criou seis pistas de dança exclusivas no primeiro e segundo andares da casa para grupos de até seis amigos.

É a primeira casa noturna do Rio que reabre durante a pandemia com esta iniciativa. Os frequentadores do bar poderão dançar por 30 minutos ao som dos DJs da casa e convidados. Em seguida, as pistas serão higienizadas por um serviço especializado antes de receberem os próximos grupos. Os espaços de dança devem ser reservados com antecedência.

— Desenvolvemos protocolos de cuidados para cada situação e cada um dos ambientes do Bukowski. O bar receberá menos de um terço da capacidade da casa, sendo que 70% serão reservas, para evitar filas. Os clientes poderão beber, ouvir música e dançar, mas serão cercados de rígidos controles e cuidados sanitários. Na parte externa da casa, os lugares sentados também são exclusivos, evitando o compartilhamento de cadeiras, diz Pedro Berwanger, fundador e proprietário do Bar Bukowski.

A casa que abriga o mais antigo bar de rock and roll do Rio agora abrirá segunda, quarta, quinta, sexta-feira e sábado. Outra novidade é a carta de bebidas, que ganha o reforço de exóticas caipivodkas: manga com pimentão amarelo, melão com caramelo salgado e frutas vermelhas.

História de amor durante a pandemia

O escritor Charles Bukovski, que inspirou o bar, disse em certa ocasião: “Às vezes você acha bondade no meio do inferno”. E foi isso que aconteceu. No momento mais difícil, onde todos apostavam no fim do Bukowski, o bar recebeu propostas de apoio financeiro de clientes e amigos.

— Lançamos, então, a ação “Nosso bar por 200 reais”, que transforma o cliente em vip vitalício e ele nunca mais terá que pagar entrada nem enfrentar filas. A campanha foi um sucesso. E com isso, não demitimos nenhum funcionário e ainda fechamos um patrocínio com a Heineken, explica Pedro Berwanger. Ele vê nesse sistema colaborativo um sinal positivo dos novos tempos.

O bar abre segunda, quarta, quinta, sexta-feira e sábado; de 17h a 1h. Durante a pandemia será cobrada uma entrada simbólica (R$ 5,00), totalmente revertida para diferentes causas, escolhidas pelos clientes em votação na Internet.

SERVIÇO

Reabertura do Bar Bukowski

Sexta-feira (2 de outubro)

Rígido protocolo de higiene e distanciamento social. Todos os ambientes serão monitorados para não haver aglomeração.

Novidade: seis pistas exclusivas de dança para grupos de até seis amigos. É necessário reservar.

Funcionamento: segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado Horário: 17h à 1h

Rua Álvaro Ramos, 270 – Botafogo

Reservas: 21 2244-7303

Entrada: R$ 5,00 (revertida para causas)