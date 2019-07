Burgers. comemora um ano com novidades no cardápio e dose dupla de gim tônica

Hamburgueria especializada em smash burgers – estilo de prensa da carne que vem conquistando o gosto dos cariocas -, a Burgers. comemora, no dia 2 de agosto, um ano de sua inauguração no coração de Ipanema. Para celebrar a data, a casa traz novidades no cardápio e promoções especiais para a clientela.

Inspirado no clássico Oklahoma Fried Onion, hambúrguer nascido durante a grande depressão nos Estados Unidos, quando o custo da carne era muito elevado e se adicionava cebola à mistura para dar mais “sustância”, o Smash Onion Burger (R$ 25) leva 110g de carne smash com crosta caramelizada, queijo derretido, uma camada espessa de cebola chapeada e maionese artesanal no pãode batata toasted na manteiga. A ideia original da receita ganhou o mundo e conquista o paladar dos amantes de carne até hoje. Agora, ela chega ao Burgers. para cair na graça dos cariocas.

Outra novidade de aniversário da Burgers. é o lançamento do Easy Booze na casa: gim tônica vendida em garrafa long neck, feita a partir da infusão de zimbro, limão siciliano, limão taiti, cardamomo e coentro (R$ 20). A hamburgueria é a primeira a comercializar a bebida no e, para começar com o pé direito, vai oferecer dose dupla da garrafinha para quem estiver por lá no dia 2. Para completar a festa, música ao vivo com Tom Rezende para agitar a noite. O evento acontece das 19h às 22h.

Serviço

Burgers.

Aníbal de Mendonça, nº 55 – loja b – Ipanema | Tel: (21) 2540-7828

Seg a Qui, 12h às 23h | Sex, 12h à 0h | Sab, 13h à 0h | Dom, 13h à 23h