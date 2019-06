Burgers. lança Califa fries

O acompanhamento perfeito para qualquer hambúrguer é uma batata frita bem feita, pensando nisso, a burgers., hamburgueria especializada em smash burger localizada em Ipanema, lança a Califa Fries. Trata-se de uma batata frita crocante coberta com sour cream caseiro e farofa de bacon, temperada com lemon pepeer (R$ 16).

Aberto em agosto de 2018, o burgers. é a concretização do sonho do jovem empresário Rodrigo Ramos. Após trabalhar com gastronomia nos Estados Unidos e passar uma temporada imerso no mundo hamburgueiro observando e experimentado o que há de melhor em São Paulo e na Europa, ele resolveu ter seu próprio negócio. Apostou em uma tendência de mercado que só cresce e criou a primeira casa especializada em smash burger 100% carioca. Escolheu Ipanema para abrigar sua hamburgueria e leva para seus clientes um produto artesanal e de qualidade.

Serviço

burgers.

Anibal de Mendonça, nº 55 – loja b – Ipanema

Telefones: 2540-7828

Seg a Qui, 12h às 23h | Sex, 12h à 0h | Sab, 13h à 0h | Dom, 13h à 23h

@burgers.rio