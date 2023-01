“BYE BYE BANGU”, com Suzy Brasil, chega a sua última semana em Ipanema

Sucesso de público e crítica pelo país, o monólogo “BYE BYE BANGU”, estrelado por Suzy Brasil, retorna aos palcos no teatro Candido Mendes, em Ipanema. A temporada vai até o dia 29 de janeiro, com apresentações às sextas, sábados e domingos, sempre às 20h.

Escrito e dirigido por Diogo Camargos para a drag queen, “BYE BYE BANGU” conta a história de Consuelo, uma mulher aposentada recentemente que resolve propor para três amigas refazerem uma viagem realizada há 25 anos, quando ainda eram jovens e cheias de sonhos. Enquanto espera as amigas no aeroporto, Consuelo lembra com muito humor as histórias que viveram juntas e as brigas que tiveram, além de se meter em várias confusões típicas de quem parte para uma viagem internacional.

– É uma história que vai garantir boas risadas do público e num momento em que estamos precisando muito nos divertir – conta Suzy Brasil.

A ideia do espetáculo “BYE BYE BANGU” nasceu da vontade do produtor Claudio Tizo de trabalhar com a artista, que é uma personagem muito conhecida por seu histrionismo e alto astral. Suzy Brasil, além de ser expoente da comunidade LGBTQI+, é uma estrela do humor tanto dos palcos quanto da televisão e da internet. Atualmente contratada pelo Multishow, ela faz parte do elenco da quarta temporada do programa “A Vila”. Na emissora, também participou do programa “Ferdinando Show”, em suas três primeiras temporadas, e do documentário “Ferdinando.doc”. No teatro, atuou nos espetáculos “Controle Remoto” (2018) e “Uma Fortuna Pra Dois” (2019/2020), entre outros, com enorme sucesso de público. Nas casas noturnas de todo o Brasil, se apresenta há mais de 26 anos.

Indicações a prêmio criado por Fábio Porchat

“BYE BYE BANGU” foi indicado e concorre ao Prêmio Prio do Humor de 2023 em duas categorias: “Melhor Espetáculo” e “Melhor Performance” (para Suzy Brasil). Idealizada pelo humorista Fábio Porchat, é a única premiação de teatro em que apenas espetáculos de comédia concorrem.

Serviço:

BYE BYE BANGU

Teatro Candido Mendes

Temporada: de 06 a 29 de janeiro

Data e horário: sexta, sábado e domingo, às 20h

Endereço: rua Joana Angélica, 63, Ipanema

Duração: 70 minutos

Ingressos: a partir de R$ 40, vendas pelo Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/72418/d/169431)

Classificação etária – 14 anos

Ficha técnica:

Texto e Direção – Diogo Camargos

Interpretação: Suzy Brasil

Idealização e Produção – Claudio Tizo

Cenário e Figurino – Nello Marrese

Trilha Sonora – José Caminha

Programação Visual – Maurício Tavares

Fotos – Douglas Jacó

Assessoria de imprensa – Carlos Pinho (Agência Sobe / Fato Coletivo)

Divulgação e Marketing – Inova brand

Realização – Slapt!!! Produções artísticas