Um espetáculo diferente de tudo o que você já assistiu. Assim é o Cabaré Diferentão, show dirigido por Delirious Fenix, performer internacional no gênero burlesco e que há seis anos cria e fortalece a comunidade Burlesca no Brasil com seu festival internacional, “Yes, Nós Temos Burlesco!”. A apresentação acontecerá no Teatro Rival Petrobras, na Cinelândia, no dia 22 de julho, às 19h30.



Palco da diversidade no , o Teatro Rival Petrobras abre suas portas para o Cabaré Diferentão, show de variedades te traz não apenas dançarinas e dançarinos burlescos, como apresentação de esquetes e drag queens. O elenco tem Chayenne F., Delirious Fenix, Ewá Brazil, Fary Adams, Iara Niixe, Johnny Pink, Linda Mistakes, Mamma Horn, Maybe Love, Miranda Lebrão, Petit Capuccini, Artistas convidados: Maíra Garrido (cantora) e o convidado especial Eber Inácio.

O espetáculo resgata o glamour do teatro de revista e rende homenagens às vedetes. Nessa nova versão o público poderá interagir com os artistas num Game que será realizado pelo coletivo de Drags Haus of Deboche e terá participação do Studio Vedettes Pole, com pole dance show.

Serviço

Teatro Rival Petrobras – Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Centro/Cinelândia – Rio de Janeiro. Data: 22 de julho (segunda). Horário: 19h30. Abertura da casa: 18h. Ingressos: R$ 40,00 (Inteira), R$ 20,00 (meia-entrada). Venda antecipada pela Eventim –http://bit.ly/TeatroRival_Ingressos2GIaEKp Bilheteria: Terça a Sexta das 13h às 21h | Sábados e Feriados das 16h às 22h Censura: 18 anos. www.rivalpetrobras.com.br. Informações: (21) 2240-9796. Capacidade: 350 pessoas. Metrô/VLT: Estação Cinelândia.

*Meia entrada: Estudante, Idosos, Professores da Rede Pública, Funcionários da Petrobras, Clientes com Cartão Petrobras e Assinantes O Globo