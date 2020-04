Cacá Diegues completa 80 anos com homenagem no Canal Brasil

Cacá Diegues, um dos mais importantes cineastas brasileiros, completa 80 anos dia 19 de maio e o Canal Brasil não podia ficar fora dessa festa! Com uma história que se mistura à do cinema nacional, mais de seis décadas dedicadas à sétima arte, diversas premiações e mais de 30 filmes no currículo, Cacá reúne em sua filmografia produções que perpassam diversos movimentos artísticos como o Cinema Novo, a Retomada e o momento atual.

Para celebrar, o canal traz uma programação especial com oito filmes dirigidos pelo cineasta em uma mostra especial, de 5 de maio a 16 de junho, sempre às 23h45. Longas como “Xica da Silva”, “Bye Bye Brasil”, “O Grande Circo Místico”, “Orfeu” e “Deus é Brasileiro” estão entre as obras selecionadas para a homenagem.

Orgulhoso de sua trajetória, Cacá Diegues afirma que o principal compromisso que assume com suas obras é que sejam sempre atuais, não importa quando foram filmadas: “O cinema faz parte da minha vida desde sempre, mas só me tornei um aspirante a cineasta quando, no final de minha adolescência, encontrei em cineclubes e cinematecas pessoas que tinham o mesmo sonho que eu. Quando isso acontece, nos tornamos mais fortes, mais poderosos, mais dispostos a todos os sacrifícios. Foi assim que nasceu o Cinema Novo brasileiro, o período mais feliz de minha vida. Sempre tentei fazer os filmes de meu tempo, do tempo em que os meus filmes eram feitos. Tenho orgulho de dizer que sempre fui um cineasta do presente, sem nenhuma nostalgia do passado, nem desejo de enviar mensagens para o futuro. Meus filmes sempre foram elaborados a partir dessa ideia e desse compromisso, mesmo quando tratavam da história (como “Xica da Silva”) ou de sonhos (como “O Grande Circo Místico”). Acho que é por isso que eles seguem sendo sempre atuais, uma vaidade pessoal que tenho sobre eles. O bom cinema continua sendo um espaço em que sonho e realidade podem viver juntos”, diz.

E na próxima terça, dia 5, às 18h, o Canal Brasil convida todos os fãs do cineasta a participarem de uma entrevista exclusiva com Cacá Diegues no perfil do Instagram do canal (@canalbrasil). Na live, ele vai fazer uma retrospectiva de sua careira, além de analisar o momento do cinema mundial nesse período de quarentena.

CACÁ DIEGUES – 80 ANOS

De 5/05 a 19/06, às 23h45

5/05 – Xica da Silva (1976)

Sinopse: A trajetória de uma escrava que se tornou a primeira dama negra da história brasileira, seduzindo o milionário João Fernandes. Ao promover luxuosas festas, Xica da Silva ficou conhecida na corte portuguesa.

Classificação: 16 anos

12/05 – Bye Bye Brasil (1979)

Sinopse: Uma trupe de artistas ambulantes viaja pelo interior do Brasil. Um caminhão transporta a Caravana Rolidei e suas atrações: Salomé, a dançarina; Lorde Cigano, o mágico e Andorinha, o Rei dos Músculos.

Classificação: 18 anos

19/05 – O Grande Circo Místico (2018)

Sinopse: A história de cinco gerações de uma família circense, da inauguração do Grande Circo Místico em 1910 aos dias de hoje. Celavi, mestre de cerimônias que não envelhece, mostra as aventuras dos Knieps.

Classificação: 16 anos

26/05 – Orfeu (1999)

Sinopse: O mais conhecido compositor dos morros cariocas, Orfeu trabalha nos últimos preparativos para o desfile da Marquês de Sapucaí quando conhece Eurídice, por quem se apaixona perdidamente.

Classificação: 18 anos

2/06 – Deus é Brasileiro (2001)

Sinopse: Cansado dos erros cometidos pela humanidade, Deus resolve tirar umas férias a fim de descansar de seus aborrecimentos. Mas, para isso, precisa encontrar um santo que se ocupe de seus deveres enquanto Ele estiver ausente.

Classificação: 12 anos

9/06 – A Grande Cidade (1965)

Sinopse: Buscando uma vida melhor, Luzia abandona o Nordeste e vai para o RJ para encontrar o noivo. O sonho de viver na metrópole se torna um pesadelo quando Luzia descobre que seu ele se tornou um temido bandido.

Classificação: 16 anos

16/06 – Chuvas de Verão (1978)

Sinopse: Afonso (Jofre Soares), ao se aposentar, decide viver com tranquilidade no subúrbio onde mora. Em sua primeira semana de ócio, em um tórrido verão, ele se envolve com os problemas de sua filha, de seus amigos e de sua vizinhança, aprendendo com eles a viver novamente, quando até Isaura (Mirian Pires), sua vizinha de tantos anos, se modifica, começando uma relação de amizade, amor e respeito.

Classificação: 16 anos