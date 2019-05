Hope, a cadela terapeuta do INCA.

Cadela da raça golden retriever visita o hospital do INCA para divertir crianças com câncer…

A ideia desse lindo trabalho foi da própria médica, que sempre foi apaixonada por cães. Ela conta com a colaboração do adestrador, André Donza da Identidade Pet Br.

Hope e André após o treino

Há cerca de três anos, Dra. Bianca Santana, depois de ver seu paciente em estágio avançado em sua doença, fez a ela um último pedido de levar seu cachorrinho que morava muito longe ir vistá-lo. Triste por não ter conseguido realizar o sonho do seu paciente, resolveu por em prática junto com André Donza, a sua grande ideia. Transformar um cachorro em um cão terapeuta.

As crianças são tão puras quantos os animais e a conexão entre eles acontece naturalmente.

– “Incrivelmente a Hope nasceu para ser cão terapeuta, vem demonstrando a cada seção evolução e entendendo o seu propósito, No primeiro dia da Hope no seu primeiro encontro com um grupo de 7 crianças, ela deitou no chão sem comando nenhum, mas por conta própria e recebeu carinhos e abraços das crianças q ali estavam, fiquei super emocionado, não acreditava que ela estava ali deitada super calma e conectada a 7 crianças de uma vez só, foi lindo” , declara emocionado André.



Saiba como está sendo realizado esse projeto, nos links abaixo:

https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/hope-a-cadela-terapeuta/index.htm#com-a-hope-a-gente-para-de-falar-de-doenca-diz-medica



https://extra.globo.com/noticias/rio/conheca-hope-cachorrinha-que-auxilia-na-terapia-de-criancas-com-cancer-no-inca-23645706.html



