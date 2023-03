Caio Batalha (En)canta Milton

Caio foi convidado pela Prefeitura de Cabo Frio, para participar da XXXI SEMANA TEIXEIRA E SOUSA, assim como em todos os anos, escolhe um artista para ser homenageado e o querido “Bituca” foi o escolhido desta vez. O show será realizado no dia 24 de março às 21h na Praça Porto Rocha, no Centro de Cabo Frio.

A SEMANA TEIXEIRA E SOUSA, faz parte do calendário anual da Prefeitura da cidade da Região dos Lagos e homenageia Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa, Cabo-friense, autor do primeiro romance romântico brasileiro, intitulado “O filho do pescador”.

Um apaixonado pela cultura musical. É assim que o jovem carioca CAIO BATALHA de 22 anos, se declara.

Iniciou sua carreira de cantor e compositor aos 14 anos, participando de festivais estudantis em escola pública no RJ, onde conquistou o primeiro lugar com a melhor canção. Daí por diante, não parou mais de compor.

Seu estilo é bem variado, porém o R&B, o RAP e a Black music, são suas preferências na hora de compor.

No final de 2018, Caio foi semifinalista no Programa do Raul Gil, pelo SBT, no quadro “Jovens Talentos”, onde fez 4 participações e foi muito elogiado, por sua personalidade musical.

Em 2019, lançou seu primeiro clip oficial com a música “Bem que tá bom”, disponível em todas as plataformas digitais.

De lá pra cá Caio vem lançando sons diferenciados, como “Vozes Sufocadas”, que trata da mortandade desvelada do jovem preto. Esse trabalho tem para ele um sabor especial, pois foi composto em meio a pandemia e toda a produção, tanto do clipe, quanto da música, foi feita por ele e seu parceiro Kroomy.

Recentemente, gravou o clipe da música “Olhar Cigano”.

Caio também é professor de violão e vem se destacando, ao repassar seus conhecimentos a quem sabe, futuros talentos.

