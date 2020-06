Rio Notícias

“Não podemos mais ficar calados!”. Esse é o clamor do cantor e compositor Caio Batalha, que lançou nas redes sociais, nesta sexta (26), o clipe da canção ‘Vozes Sufocadas’. “Esta música significa o meu grito contra o racismo e contra a opressão que afeta e agride diariamente nós negros e toda população periférica”, afirma o músico que em 2018, ao voltar para casa da escola, foi acusado injustamente de roubo por uma senhora dentro de um ônibus, na Zona Norte do Rio.

O cantor, com apenas 20 anos, transformou toda a sua dor e revolta em arte e se superou nessa empreitada, com a voz de quem já passou por algumas situações de racismo. O clipe foi realizado pela produtora ‘Compplain’, fundada por Caio e seus amigos João Kromy e Arthur Masla, que também assinam com o artista a produção musical e do vídeo.

Apesar de jovem, Caio já é conhecido do grande público. Em 2018, foi um dos semifinalistas do quadro “Jovens Talentos”, do Programa do Raul Gil, no SBT. Sua participação foi muito elogiada pelo diretor do programa, Raulzinho, que destacava sua personalidade musical e ‘malemolência’.

Caio iniciou sua carreira aos 14 anos, participando de festivais estudantis pela Prefeitura do Rio, onde conquistou o primeiro lugar com a música “Tempo de solidão”. Seu estilo é bem variado, porém o R&B, o RAP e a MPB, são suas preferências na hora de compor. Em 2019 Caio Batalha lançou seu primeiro clip oficial com a música “Bem que tá bom”. De lá pra cá, não parou de compor e garante que muita coisa boa está por vir!

