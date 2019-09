Caio Batalha será a grande atração no almoço beneficente DE 22/09

Caio Batalha será a grande atração no almoço beneficente realizado pela Casa de Fátima no próximo domingo 22, em Sepetiba, Zona Oeste do Rio.

Acostumado a trabalhos sociais e voluntariado, Caio tem sua mãe, a jornaIIsta Rosana Batalha como inspiração. Desde pequeno era levado a fazer visitas a asilos e orfanatos. Atualmente colaboram na distribuição de roupas e alimentos a moradores de rua. O próximo passo é levar sua música a asilos e à crianças com câncer.

“Doar o que faço de melhor não é uma obrigação, é um prazer. Deus me deu o dom da música e é ela, o meu instrumento pra tentar transformar esse mundo em algo melhor”, afirma Caio Batalha.

Revelado no Programa Jovens Talentos do Raul Gil, pelo SBT, Caio foi um dos semifinalistas e chamou muita atenção por sua personalidade musical e estilo próprio, trazendo no seu repertório o R&B, a MPB e a Black music.

Recentemente o músico lançou um clipe com a música “Bem que tá bom”.



Como ele não pára, já está em estúdio gravando seu próximo hit que em breve também já estará em todas as plataformas digitais.

Instagram @caio_batalha

Quem quiser conhecer o trabalho da Casa de Fatima, acesse www.casadefatima.org

Informações 21 3157-3099

R. Paulo Transini, 36 – Sepetiba, Rio de Janeiro

Entrada 1 kg de alimento não perecível