Calendário Hípico do Rio começa na Sociedade Hípica Brasileira

No dia 2 de fevereiro foi a primeira etapa da competição e nos dias 11 e 12 a segunda e a terceira. Ao todo o torneio teve mais de 350 conjuntos inscritos. As provas foram no picadeiro Eloy Menezes com os percursos desenhados por Erica Sportiello e com obstáculos desde 0,40m até 1,30m e tiveram 20mil reais de premiação. “Nós tivemos um recorde de inscrições esse ano e pela primeira vez tivemos três etapas. Iniciamos assim o calendário hípico e pretendemos repetir o sucesso do ano passado e incluir algumas surpresas. Em novembro vamos comemorar o 85o. aniversário da Hípica,” explicou o presidente da SHB Antônio Mello.

A disputa reuniu mais uma vez grandes atletas de todas as idades, boa comida e boa música no mesmo lugar. Foram crianças, jovens e adultos reunidos pelo esporte. “O concurso é importante para as pessoas pegarem experiência e manter uma moral boa. É importante começar cedo, ainda criança porque elas têm menos preocupação e até menos menos. A melhor idade para começar é aos três anos,” concluiu o diretor da Comissão Esportiva da SHB Tiago Mesquita. Na noite da primeira etapa todos desfrutaram de uma roda de samba comandada por Diogão e na noite da segunda etapa foi a vez do show acústico do cantor e violonista Thiago Millores. No show, o artista revisitou sucessos e clássicos internacionais, do rock brasileiro e internacional e da MPB.

O grande vencedor do torneio foi o conjunto coronel Jaguarê Miranda com a égua Urca do Rincão, criação da Coudelaria do Rincão, que é o haras do exército em São Borja, no Rio Grande do Sul. Ele venceu a primeira etapa com o tempo de 28,82 sem faltas e a segunda com o tempo de 27,29.

“Esperar uma vitória dessa a gente nunca espera porque tem outros concorrentes para dar brilho a festa. Mas a gente trabalha muito para isso e dessa vez deu certo. Treino religiosamente todo dia no centro do exército aqui no Rio ao lado da Quinta da Boa Vista. O nível das competições aqui da hípica é o mesmo de todos os campeonatos nacionais, que exigem muito preparo do conjunto”, disse o vencedor.

0.40M

1-Beatriz Rothier

2 – Gabriela Maia Siqueira

3 – Fernanda Brasil

4 – Eduardo Staiti

5 – Sofia Freitas

6 – Eduardo Staiti

0.60M

1 – Beatriz Fontanive Peixoto

2 – Luisa Serpa Ribeiro Fleischhauer

3 – Giovanna Trivelli Barros

4 – Alice Spielmann Grosman

5 – Pilar Salgado Ribeiro

6 – Olivia Zamudio

0.80M

1 – Julia Vieira Moragas Da Costa

2 – Manuela Dutra Vieira Pinho

3 – Kaua Cardoso De Melo

4 – Anna Victoria Brites Mattos

5 – Estevão Grossi Aguiar Da Silva

6 – Leonardo Waks

1.00M

1 – Maria Isabel Brito

2 – Nathalia Correia Euclydes De

Souza

3 – Estevão Grossi Aguiar Da Silva

4 – Francisco Gomes De Castro

5 – Isabel Romano

6 – Rodrigo Mangeon De Azevedo Reis

1.10M

1 – Estevão Grossi Aquiar Da Silva

2 – Isabel Romano

3 – Isabelle Sportiello

4 – Isabelle Sportiello

5 – Luiz Fernando Walther De Almeida Filho

6 – Julia Dias Soares

1.20M

1 – Mattheus Miranda Ramos

2 – Gabriela Ramos Lowenhaar

3 – Tiago Mesquita

4 – Marcelo Mussi

5 – Jorge Diniz Pierre

6 – Jose Roberto Reynoso Fernandez Filho

1.30M

1 – Coronel Jaguare Miranda

2 – Carolina De Faria Alegria Simões

3 – Estevão Grossi Aguiar Da Silva

4 – Yves G Sportiello

5 – Tiago Mesquita

6 – José Roberto Reynoso Fernandez Filho