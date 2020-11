Câmeras flagram roubos, arrastões e violência que apavoram cidadãos

‘A violência na região de Vila Isabel, Andaraí, Tijuca e bairros próximos com roubos e agressões cresce cada vez mais’, é o que constata a moradora da Rua Silva Pinto, em Vila Isabel, Regina Rocha. A criatividade e a variedade de formas de lesar o cidadão não param. Regina conta que o roubo de portas de alumínio é uma delas e Liliana Barreto denuncia, ‘roubam até interfones, a Rua Silva Pinto é muito mal iluminada’. Câmeras de segurança flagraram um elemento invadindo uma vila na Silva Pinto e ‘arrancando’ as portas, durante vários minutos, tranquilamente. Nas redes sociais são centenas de depoimentos em páginas que alertam sobre os perigos nos bairros e questionam como ninguém ouviu o barulho.

– Uma vila com mais de 15 metros da rua principal até a casa, não dá para ouvir. Os que têm ótimo ouvido façam prontidão nas ruas de Vila Isabel que andam caóticas! A questão não é ouvir, mas sim que esta situação está frequente são roubos diários que amedrontam quem é de bem. Cobrem segurança! – alertou Paulo Tostes nas redes sociais.

Além de marginais roubando malandros tentam enrolar cidadãos

Assaltos, roubos e agressões atormentam a vida dos cariocas e para piorar aparecem os aproveitadores. Policiais do programa ‘Grajaú/Vila Isabel presente’ prenderam o elemento C.H.S. que estava extorquindo comerciantes de Vila Isabel. O acusado foi detido na Av. Boulevard 28 de Setembro com a Rua Silva Pinto, NO DIA 29/10. Segundo as vítimas ele se intitulava segurança e exigia valores semanais. Após a prisão ele foi identificado e levado para 19ª DP para a Central de Flagrantes. As autoridades alertaram para que outras pessoas não caiam no golpe e procurem a Polícia caso aconteça. Foi solicitado também a quem foi procurado pelo meliante que compareça a 20ª DP para ajudar nas investigações.

Arrastões e roubos provocam pavor e desespero

Novamente as câmeras de segurança flagraram momentos de horror que se tornam retratos diários de Vila Isabel e Tijuca principalmente. No dia 30/10 pedestres passaram por situação desesperadora quando marginais saltaram de motocicletas e provocaram um arrastão na Rua Pereira Barreto, Tijuca. “Só de assistir o vídeo, me faz lembrar do Pânico que passei”, relatou nas redes sociais Ana Azevedo.

– Cadê o policiamento ostensivo que as autoridades e os governantes dizem que fazem?!? Só vai piorar, pois o Natal está chegando e eles vão vir com tudo! – desespera-se Patrícia Silva Santos