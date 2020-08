O torcedor do São Paulo não verá o seu camisa 10 em campo nos próximos compromissos da equipe. Isso porque Daniel Alves foi submetido a um processo cirúrgico para colocação de uma placa visando minimizar uma lesão sofrida em uma disputa com o jogador Fernando Canesin, do Athletico, em jogo do Campeonato Brasileiro.

Prontamente, o jogador foi substituído e recebeu os primeiros cuidados ainda no banco de reservas. No entanto, ele precisou ser conduzido para um hospital para realização de exames. A partir de agora, Dani Alves inicia a primeira fase de sua recuperação em casa, com o acompanhamento do departamento médico do São Paulo.

O próximo passo envolve fisioterapia nas dependências do clube, mas ainda não há um prazo estimado. Essa lesão no braço foi o primeiro problema físico sofrido por Daniel Alves desde o começo de sua passagem pelo Tricolor Paulista, ainda em agosto do ano passado. Desde então, o camisa 10 não esteve a disposição por cartões ou chamados para defender a seleção brasileira.

O treinador Fernando Diniz terá de quebrar a cabeça para achar um substituto para o seu jogador mais participativo. Afinal, o experiente atleta é uma aposta do São Paulo tanto no campo defensivo quanto em situações ofensiva.

Desta maneira, ele é o líder da time em praticamente todos os quesitos técnicos e uma arma secreta devido a sua versatilidade para atuar na lateral ou em alguma função de meio-campo. A tarefa de substituir o camisa 10 não será simples, mas inicialmente a opção de Diniz foi confiar em Luan. Hernanes e Liziero correm por fora para ficar com a vaga.

Além do Brasileiro, o Tricolor Paulista também voltará a ter compromissos pela Libertadores em breve. Já que a entidade máxima do futebol na América do Sul já definiu um novo calendário para competição, bem como um protocolo sanitário conforme matéria do portal iGaming Brazil: “Conmebol Introduz Novas Regras para Combater o Coronavírus”.

De acordo com o novo cronograma, o time de Fernando Diniz vai encarar o River Plate no dia 17 de setembro, no estádio do Morumbi. O jogo, válido pela 3ª rodada da fase de grupos, deve chamar a atenção dos torcedores e aumentar os acessos aos sites de apostas online, como a LeoVegas.