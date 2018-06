CARIOCA SHOPPING TERÁ EDIÇÃO ESPECIAL DA CAMPANHA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS DIA 16 DE JUNHO

No próximo dia 16 de junho, o Carioca Shopping terá uma edição especial da “Campanha de Adoção de Animais”, do Projeto Entre Pegadas.

Durante o evento, além de adotar um animalzinho, os clientes poderão tirar uma foto gratuita com seu novo amigo de quatro patas. A foto será feita por um fotógrafo especializado no tema.

Quem quiser levar seu animal de estimação para tirar uma foto, basta levar uma doação para a campanha de arrecadação de artigos para animais que também será realizada no dia. Podem ser doados rações para cães e gatos, patês, sachês, coleiras, potes para comida e água,

medicamentos, toalhas, cobertores e materiais de higiene. Todas as doações serão entregues para os organizadores do projeto Entre Pegadas.

Para adotar um animalzinho é necessário ser maior de 18 anos e levar original e cópia da identidade, do CPF e de um comprovante de residência. Os interessados ainda passarão por uma entrevista com os organizadores.

O objetivo do Projeto Entre Pegadas é apoiar a causa da proteção animal, realizando projetos, ações e campanhas de cunho educativo e de ordem prática, que ajudem a dirimir o sofrimento e o descaso com os animais que vivem, tanto no contexto urbano como no ambiente

silvestre. Dentre as práticas realizadas estão, angariar recursos para apoiar o trabalho de protetores independentes e abrigos mais necessitados, buscar pessoas que tenham a disponibilidade de oferecer Lar Temporário (LT) para cães ou gatos resgatados por protetores, além

de realizar campanhas de conscientização sobre a importância da identificação e castração dos animais de estimação. O evento será realizado no estacionamento do shopping e tem entrada gratuita.

SERVIÇO: Campanha de Adoção de Animais no Carioca Shopping – Com fotógrafo para fazer foto gratuita do cliente com o seu pet e ação para arrecadação de doações de artigos para os animais.

Data: 16 de junho (sábado)

Horário: das 15h às 19h

Local: Estacionamento descoberto do Carioca Shopping. Av. Vicente de

Carvalho 909, Vila da Penha – Rio de Janeiro – Tel: (21) 2430-512.

Entrada gratuita