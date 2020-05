Campanha fortalece pequenos mercados do Rio auxiliando setor para a retomada da economia

A crise sempre esteve presente como um fantasma na vida do brasileiro, mas agora, com a Pandemia do Novo Coronavírus, a situação ficou muito mais difícil para comerciantes de mercados e pequenos supermercados. Porém, bem antes do momento atual, Leandro Rosadas orientava donos de pequenos supermercados, hortifrutis e atacados com dicas gratuitas de gestão e marketing, além de mentorias acessíveis com ações simples e eficazes.

Buscando um trabalho intenso para que supermercadistas trabalhem e consigam prosperar em tempos da Covid 19, Rosadas lançou a campanha #supermercadosvãosalvarbrasil

– Estes empresários estão pagando impostos, gerando empregos e vão ser os grandes responsáveis para ajudar o país a melhorar a economia – prevê Leandro Rosadas.

A campanha https://www.instagram.com/leandrorosadas reúne donos de supermercados de todo o país. Para auxiliar e reforçar seu projeto em tempos de isolamento Social Leandro Rosadas realiza o ‘projeto 0:07’ com lives diárias, dando dicas exclusivas sobre arrumação de lojas, cuidados de higiene, medidas para evitar aglomeração, marketing, vendas, gestão de perdas e operação.