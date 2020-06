Campanha “Não cancele, remarque” estimula setor de eventos

Em tempos de crise, mudar é necessário, mas a saúde é fundamental !

No setor de eventos, assim como em outros, a saúde de nossos cliente e parceiros é nossa prioridade !

Para nós do mercado de eventos, a palavra de ordem é REINVENÇÃO.

Reinventar é tornar a inventar, é criar com uma nova perspectiva.

O momento atual é de reavaliar eventos que já estavam previstos e estudar soluções para que eles aconteçam de forma assertiva.

O conselho agora é, se cuidar e estudar as possibilidades alinhadas com o público envolvido para que consigamos atingir as expectativas reais num mercado que obrigou o mundo de eventos a se reinventar.

A Cigano Produções defende o momento de reclusão social, mas pontua que o cancelamento de todos os eventos programados geraria um impacto gigantesco para profissionais, como artistas, fornecedores, funcionários e muitas pessoas envolvidas diretamente e indiretamente com esse mercado.

“Quando o produtor remarca, segue empregando e fazendo a economia funcionar. Quando um evento é simplesmente cancelado, a gente joga no lixo dinheiro, horas de trabalho, ideias, materiais e sonhos.

Se a gente adia, a gente segue produzindo, planejando e tendo tempo para atravessar essa tempestade”.

Temos Fé que logo logo tudo isso irá passar e nosso encontro será de GRATIDÃO .