CAMPANHA PARA DOAÇÃO DE AGASALHOS

A Clínica Leve Saúde, na Tijuca, fechou uma parceria com a ONG Presente da Alegria e está aceitando doações de agasalhos para adultos e crianças. As peças podem ser entregues de segunda a sexta, das 7h às 19h, e sábado das 7h às 11h. A Leve Saúde fica na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto 215 – Loja B, ao lado do Shopping Tijuca. Informações pelo telefone (21) 3952-4800. E-mail: www.levesaude.com.br

A Leve Saúde é uma clinica de preços acessíveis que conta com mais de 20 especialidades médicas e tem como proposta oferecer um atendimento de qualidade trabalhando o conceito de saúde e bem estar em seus projetos e parcerias.

A ONG Presente de Alegria é uma organização não governamental sem fins lucrativos que oferece tratamentos humanitários através da alegria utilizando as técnicas desenvolvidas pelo Doutor Patch Adams. São voluntários que atendem atualmente 15 instituições entre lar de idosos e de crianças com câncer e especiais, além de realizarem visitas regulares a hospitais.