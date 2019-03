Campeã Suzane Carvalho participa de Cross Country de Motos em homenagem às mulheres

Um ENDURO de MOTOS SÓ PARA MULHERES vai confirmar que cada vez mais elas conquistaram seus espaços em ambientes que há muito deixaram de ser exclusividade dos homens.

Acontece domingo, 10 de março, a partir das 9h, o EFX da Mulher no Complexo Cultural Ayrton Senna, em Ribeirão Pires, SP, com mais de 80 pilotos inscritas como Beatriz Fernandes Machado, de 13 anos, até Karla Damasceno, de 57. Além das brasileiras haverá competidoras de Portugal, Alemanha e Chile e uma ‘nova’ motociclista, carioca do Arpoador, que é supercampeã nas pistas, mas sobre quatro rodas.

– Como piloto de automobilismo e motovelocidade sempre corri no asfalto e só tive contato com a terra aos 53 anos, então pular raízes de árvores, andar por cima de pedras e lama ainda é algo totalmente novo para mim, mas intensifiquei os treinos na terra seca para ganhar velocidade e domínio da moto no off-road – explica a Campeã Brasileira e Sul-americana de Fórmula 3, Suzane Carvalho.

Ainda lembrada como ex-atriz, Suzane, que também foi capa de revistas até 1989 e até 2010 musa do Carnaval em agremiações do Rio de Janeiro, além de atleta é jornalista e colabora para vários veículos especializados em velocidade, mas seu apoio ao automobilismo vai além, “Há 15 anos tenho um Centro de Treinamento de Pilotos onde, além de aulas de pilotagem de Competição de Kart, Carro e Moto, trabalhamos com Direção Defensiva e Segurança no Trânsito” – conta Suzane destacando a importância do projeto para a sociedade.

O percurso do 5º EFX da Mulher será realizado por trilhas e estradinhas da cidade de Ribeirão Pires, incluindo uma pista de cross-test, onde os moradores costumam praticar. Serão três voltas no circuito com aproximadamente 20 km cada volta.

Inscrições no www.megatrilha.com.br