Campeão monta escola de goleiros para os “paredões”

Injustiçado, acusado quando o time perde, nem sempre exaltado quando o time ganha, o primeiro a chegar para os treinos e o último a sair, porém, uma paixão. A atividade de goleiro é realmente para quem gosta, pelo menos é o que afirmam todos e cada vez fica mais difícil.

– Com a evolução do futebol e as novas exigências táticas, técnicas, físicas e psicológicas do jogo aos atletas, torna-se inevitável o surgimento de novas propostas de treinamento, por isso criei uma escola de treino específico para goleiros. Alinhando muito trabalho de coordenação, agilidade e velocidade de reação, os fundamentos técnicos dão base para as ações do jogo, que constantemente são treinados e aprimorados no específico – explica o professor Gustavo Galano campeão carioca de futsal

Em sua Academia de Goleiros Galano diz que busca elaborar métodos de treinamentos que estimulem, desenvolvam e aperfeiçoem a atuação do goleiro nos aspectos defensivos e ofensivos, oferecendo um treinamento completo que o possibilite realizar suas funções com máxima eficácia.

– A posição de goleiro é a que mais necessita de prática. As grandes referências da posição são sempre os primeiros a entrar e os últimos a sair da quadra/campo em seus times. Repetem os fundamentos à exaustão para se aprimorar e não errar na hora da partida. Pode ser o goleiro da pelada, do final de semana ou o goleiro de Copa do Mundo, para todos o treinamento é fundamental – explica o Ex-atleta de futsal, vice campeão brasileiro

