Canal Brasil exibe Mostra Cine-Delas em homenagem ao Dia da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Canal Brasil preparou uma programação especial com oito longas-metragens dirigidos por cineastas mulheres. A Mostra Cine-Delas tem início na terça, dia 7, e os filmes vão ao ar às terças e quartas de março, sempre à 0h, até o dia 29.

O inédito “Carvão”, primeiro longa-metragem de Carolina Markowicz e uma coprodução do Canal Brasil, abre a mostra com a história de uma família do interior do Brasil que administra uma carvoaria. Irene (Maeve Jinkings) vive com seu marido, seu filho e seu pai até que recebe uma proposta para hospedar um argentino e fazer uma renda extra, porém, com uma grave condição. O longa estreou mundialmente no Festival Internacional de Toronto, no Canadá, e também foi exibido no Festival de Cinema de San Sebastián, na Espanha; no Festival do Rio, onde venceu prêmios de roteiro, atriz coadjuvante e direção de arte; e na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Os outros filmes selecionados são “Carro Rei” (2021), de Renata Pinheiro; “A Mesma Parte de Um Homem” (2020), de Ana Johann; “Aos Nossos Filhos” (2022), de Maria de Medeiros; “A Felicidade das Coisas” (2021), de Thais Fujinaga; “O Livro dos Prazeres” (2022), de Marcela Lordy; “Meio Irmão” (2020), de Eliane Coster; e o inédito “Diário De Viagem” (2022), de Paula Kim, coproduzido pelo Canal Brasil.

Mostra Cine-Delas

Início: Terça, 7/03, à 0h

Horário: Terças e quartas, à 0h, até 29/03

Carvão (2022) (109’)

INÉDITO

COPRODUÇÃO

Horário: Madrugada de terça (07/03) para quarta (08/03), à 0h

Classificação: 18 anos

Direção: Carolina Markowicz

Sinopse: Irene e o marido, Jairo, têm uma pequena carvoaria no quintal de casa, numa cidade do interior. Eles cuidam do filho pequeno, Jean, e do pai dela, que não sai mais da cama, não fala, não ouve. Tudo muda quando decidem hospedar em sua casa, em troca de uma boa quantidade em dinheiro, um estrangeiro misterioso. A chegada do homem, um sujeito pouco simpático que não fala português, transforma, não necessariamente para melhor, a dinâmica da vida da família de Irene, além de os colocar em risco, a ponto de ela pensar se aquilo tudo vale a pena.

Carro Rei (2021) (97’)

Horário: Madrugada de quarta (08/03) para quinta (09/03), à 0h

Classificação: 14 Anos

Direção: Renata Pinheiro

Sinopse: Uno é um jovem menino que tem a estranha habilidade de conversar com carros desde sua infância. Um dia, as autoridades políticas de sua cidade passam uma lei que pode fazer com que a empresa de seu pai venha a falir. Com a proibição da circulação de carros antigos nas ruas da cidade, Uno recorre ao seu melhor amigo de infância: um carro. Junto com seu tio, Uno transformará um simples automóvel no Carro Rei – um carro que pode falar, ouvir e ter sentimentos.

A Mesma Parte de Um Homem (2020) (99’)

Horário: Madrugada de terça (14/03) para quarta (15/03), à 0h

Classificação: 16 anos

Direção: Ana Johann

Sinopse: Renata vive isolada no interior com sua filha adolescente e seu marido, compreendendo o medo como um sentimento comum. No entanto, a chegada de um desconhecido desperta nela um desejo por tudo aquilo que estava adormecido.

Aos Nossos Filhos (2019) (107’)

COPRODUÇÃO

Horário: Madrugada de quarta (15/03) para quinta (16/03), à 0h

Classificação: 16 anos

Direção: Maria de Medeiros

Sinopse: Vera (Marieta Severo) é uma mãe dedicada, divorciada após três casamentos e vive em uma família grande que inclui seus filhos e enteados. Destemida e experiente, ela já pegou em armas para lutar contra a ditadura e morou em diversas partes do mundo. Tânia, a filha (Laura Castro), é mais “careta” e vive um casamento que já vai completar 15 anos com outra mulher que está grávida do primeiro filho. Juntas, elas descobrem a beleza de fazer parte de uma família contemporânea.

A Felicidade das Coisas (2021) (87’)

Horário: Madrugada de terça (21/03) para quarta (22/03), à 0h

Classificação: 12 anos

Direção: Thais Fujinaga

Sinopse: Paula sonha em construir uma piscina para os filhos na sua modesta casa de praia. Quando os planos se desfazem por conta de problemas financeiros, ela se vê cada vez mais sufocada pelo peso das responsabilidades.

O Livro dos Prazeres (2022) (100’)

COPRODUÇÃO

Horário: Madrugada de quarta (22/03) para quinta (23/03), à 0h

Direção: Marcela Lordy

Classificação: 14 anos

Sinopse: Lóri (Simone Spoladore) é uma professora melancólica e reservada com uma vida monótona. Tudo muda quando ela conhece Ulisses (Javier Drolas), um provocador professor argentino. Com ele, Lóri vivencia novas experiências, trocas e aprende, enfim, o que é amar.

Meio Irmão (2020) (98’)

Horário: Madrugada de terça (28/03) para quarta (29/03), à 0h

Direção: Eliane Coster

Classificação: 16 anos

Sinopse: A mãe de Sandra está sumida há dias. Desorientada e sem dinheiro, ela pede ajuda a Jorge, seu meio-irmão distante. Ele, porém, enfrenta uma situação difícil: após gravar uma agressão homofóbica, passa a sofrer ameaças para não divulgar as imagens.

Diário de Viagem (2022) (96’)

COPRODUÇÃO

INÉDITO

Horário: Madrugada de quarta (29/03) para quinta (30/03), à 0h

Direção: Paula Kim

Classificação: 16 anos

Sinopse: ​1995, São Paulo. Logo após a implantação do Plano Real, Liz, 13, é mandada para intercâmbio na Irlanda por seus pais de classe média emergente. A viagem, a seu ver, é um total fracasso. Liz retorna ao Brasil transtornada e obsessiva. Nos anos seguintes desenvolve um transtorno alimentar que limita a sua vida em todos os âmbitos. Como superar essa dura realidade?​