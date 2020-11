Canal Play Hits Br prestigia a música boa, autoral e de qualidade

A Play Hits Br é a união de 3 sócios….

Bom, somos em 3 sócios, Celsinho Junior (eu), Giovanni Sgréccia e o Thiago Rodrigues.

Eu tive essa ideia em 2018, e com recursos próprios e parcerias, fundei o Canal Play hits Br.

Um canal democrático, que visa a música boa, autoral e de qualidade. Já gravamos aproximadamente 60 artistas para a primeira temporada do canal, e temos material gravado até jun/21.

A ideia é postar um vídeo por dia, de segunda a sexta.

Para participar do canal, basta ter música autoral, cada artista pode gravar até 6 canções, sendo 3 autorais e 3 covers.

Nosso apoiador oficial é a Cidade das Artes.

Já gravamos 240 Clipes, sendo que 200 clipes só em Agosto de 2020

Voltaremos a gravar em dezembro de 2020, já preparando a segunda temporada de gravações

“A música precisa de renovação, precisamos de novos compositores, as rádios só tocam o que é comercial, e isso, não necessariamente é bom”.

“Nosso objetivo é dar voz para quem quer falar! dar uma estrutura audiovisual de qualidade para quem tem música autoral de qualidade, se você tem isso, seu lugar é no canal Play Hits Br” – Celsinho Junior.

Já passou pelo canal:

Rik Oliveira

Cassiano Andrade

Bruno Galvão

Douglas Malharo

KAMATOS

Vanessa Oliveira

Bruno Saraiva

Chris Dortas

Casafort

Conti.to

Alex Cohen

Lui Medeiros

Pedro Mahal

Lauren Poliana

Indian Brothers

Black Monkees, e muito mais…

Mini Bio (sócios)

Celsinho Junior

Formado em ADM, com MBA em Marketing e Gestão Empresarial, trabalhou em grandes empresas, como Hermes / Compra Fácil, Golden Cross, BrMalls e atualmente no Rock in Rio, como coordenador de novos negócios e projetos especiais.

Desde 2004 já trabalha com música, sendo prometer e produzindo shows no Rio de Janeiro. Em 2018, resolveu tirar um sonho do papel e criou o canal play hits, que tem como objetivo renovar a música autoral no país. Hoje ele se considera um “Agitador Cultural.”

Thiago Rodrigues

Thiago Rodrigues é engenheiro de som, produtor musical e musico. Atua no seguimento do entretenimento desde 2007 e já trabalhou com importantes artistas, festivais e estúdios como: Suricato, Celebrare, 3030, Jamz, estúdio Toca do Bandido, estúdio Floresta, Fibra Estúdio, PlayRec Estúdio, Rock in Rio 2013 e 2015 e Jogos Olímpicos Rio 2016.

Thiago produziu alguns discos de artistas da cena independente sendo alguns deles: Christiano Dortas, Tiago Rosa, Trucco, Fred Chico, Dany Lagden, Linda Lobo e Cadillac S/A.

Em Dublin, Irlanda, por onde viveu por dois anos fez projeto e produção de som de shows e festivais como Cirque du Soleil, Drake, Ricky Gerveis. Gravou no lendário Windmill Lane studios onde bandas como U2 e Rolling Stones já gravaram. Também atuou como produtor técnico em grandes festivais como Forbiden fruit, Electric Picninc, Castlepalooza e Body & Soul.

Atualmente trabalha como líder do departamento de áudio da renomada empresa de cruzeiros Holland America Line onde é responsável pelo som de todas as produções que acontecem na frota da companhia.

Giovanni Sgréccia

25 anos, fotógrafo, filmmaker e editor de vídeo. Trabalha na Aquarela Filmes, e tem em seu currículo o Supermercado Guanabara e o Clube de Regatas do Flamengo. Apaixonado por tatuagem, música e boas histórias, se juntou com o Celsinho para fazer o PlayHitsBR crescer.