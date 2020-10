Mais de 1600 homens têm seus órgãos amputados anualmente no país

Você sabia que mais de 1600 pênis são amputados no Brasil por ano? Tudo por conta do Câncer de Pênis, uma modalidade da doença especialmente agressiva e traumática, mas que pode ser prevenida com cuidados básicos de higiene – a falta dela é a principal causa do mal. Os dados são do Ministério da Saúde.

Processo inflamatório

“O que acontece é que entre a glande, que é a cabeça, e o prepúcio (pele que recobre o órgão) fica uma substância chamada esmegma.

Ao se acumular, pode gerar um processo inflamatório local que leva ao câncer”, explica o urologista José Alexandre Araújo.

Doença é mais comum depois dos 50 anos…

A doença é mais comum depois dos 50 anos, mas quase sempre como resultado de um acúmulo de hábitos de higiene relapsos durante toda a vida. “O importante é espalhar a informação: cuidados simples e diários de higiene podem evitar uma doença agressiva e potencialmente traumatizante”, explica José Alexandre Araújo.