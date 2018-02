Cantor/compositor Almir Serra segue em carreira solo

O cantor e compositor Almir Serra segue em carreira solo e está de vento em polpa se apresentando pela Europa.

Almirzinho, como é carinhosamente conhecido, é filho do saudoso sambista carioca Almir Guineto, e está atualmente em uma mini tour pela Europa, onde está em uma temporada de apresentações por Lisboa e Porto em Portugal e também por Madri.

O sambista está em Portugal para espalhar o samba do Brasil para o mundo, e assim que chegou no país, foi convidado para se apresentar no canal local TVI, no programa ‘Você na TV’ da apresentadora Cristina Ferreira.

Durante a apresentação o sambista cantou ao vivo a música ‘singular momento’ de sua própria autoria.

Almirzinho está aproveitando para fazer divulgação de sua carreira e promete voltar para uma Tour maior pela Europa em meados do segundo semestre de 2018, porém antes disso quando retornar ao Brasil, iniciará com um projeto de homenagem ao seu pai Almir Guineto.

