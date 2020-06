Cantor Fabio Figueiredo promove Live lembrando super promoção para o Dia dos Namorados

O seu público já se acostumou a ter o show toda sexta e sábado, mas nestes dias 05 e 06, a ansiedade e a espera pelo Dia dos Namorados está esquentando as redes sociais de Fabio Figueiredo.

Em mais duas Lives já conhecidas como “show na sala” o cantor vai interpretar sucessos de Queen, Legião, Barão, Tears For Fears, Djavan Beatles e de outros grandes artistas. Como tem feito constantemente o Fábio e sua esposa vão promover sorteios de brindes e serviços, mas, continuam divulgando uma mega promoção para o Dia dos Namorados. Sua esposa e produtora Fabíola Leite destaca que graças aos parceiros que apoiam as Lives, nesta quarentena ele tem conseguido ir muito além para entreter e premiar os fãs do artista.

– Tem sido sensacional com um retorno maravilhoso e para o dia dos namorados vamos oferecer um mega kit de prêmios com vales compra, clipe, caneca especial, sabonetes artesanais, jantar e mais. Não será sorteio, entre nas minhas redes sociais e veja como – orienta Fabio Figueiredo

Sempre auxiliando causas sociais, nas suas Lives Fabio Figueiredo tem divulgado formas de ajudar organizações de caridade como Asilo de Idosas da Legião do Bem, Lar de Maria Dolores, Abrigo de Animais Casa de Lázaro e outros.

https://www.facebook.com/fabiofigueiredovocal/

https://www.youtube.com/channel/UCYkLDrqaug7T3XkOazRMZew

PARCEIROS

Duck Walk https://www.instagram.com/duck.walk.pub/?hl=pt-br

Rico Comunicação https://www.facebook.com/Rico.comunica

Otto https://www.instagram.com/ottorestaurante.oficial/

Escrita Fina https://www.instagram.com/escrita.fina/

Rock na Caneca https://www.instagram.com/rocknacaneca/

Web1Master https://www.web1master.com.br/

Marcelle Moraes Fotografia https://www.instagram.com/marcellemoraesfotografia/

Fazendo a Festa Trufas https://www.instagram.com/dani_balmant

Nilton Carvalho & Advogados https://www.facebook.com/niltoncarvalhoadvogado

Dri Unhas https://www.facebook.com/profile.php?id=100011413208569

Mr. CAT – Méier Whatsapp: 97936-7645

Vênus Acessórios https://www.instagram.com/_venusacessorios_/?hl=pt-br

Barbearia do Louzada https://www.instagram.com/barbeariadolouzada/?hl=pt-br

Salão Bella Lulu https://www.instagram.com/bellaluluof

Marcão Informática – https://www.facebook.com/marcaoinformatica

MMR_MODA Moda Masculina e Feminina – https://www.facebook.com/lojinhadamaryerafa

mÔ-Doces https://www.facebook.com/m%C3%94-Doces-326074050748037

Ottimize Móveis https://www.facebook.com/carlosaguifer/posts/3311651962228154

Casa de Lázaro – https://www.instagram.com/casadelazaro/https://www.facebook.com/casadelazarorj