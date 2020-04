Cantor Xanddy juntamente com a sua noiva lançam programa inédito para emagrecimento

Os brasileiros Xanndy ( cantor e empresário ) e Anna Leal ( sua noiva, empresária ) estam fazendo história como empresários, bem sucedidos no Sul da Florida ( EUA ). Atualmente com três empresas: uma de marketing digital, outra especializada em relações internacionais, e a Fire24h, que será lançada nesta semana com mais de cinco mil pré-inscritos em sua plataforma.

Cantor parou com a carreira no Brasil e foi para os Estados Unidos. Lugar pelo qual, ao lado da sua noiva vem inovando e prosperando gradativamente por meio dos negócios . O seu último investimento está fazendo sucesso por estar direcionado ao público que tem como objetivo emagrecimento rápido e eficaz!

Com apenas 5 minutos de exercícios diários e dicas para uma alimentação saudável e balanceada, o aplicativo proporcionará o método eficaz que consiste em queimar de 10 a 12 quilos de gordura por mês, sendo que o exercício fará seu corpo trabalhar por 24 horas por dia.

Para acompanhar a novidade que os empresários estam implantando em nossas 24h diárias basta acessar as redes sociais:

Instagram: @fire24h

site www.fire24h.com.br.

#rionoticias #facundonavarro