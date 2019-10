Cantora Flavia Saolli homenageia a ‘Marrom” no Teatro Rival

“Obrigada, Marrom” é o nome do espetáculo que A cantora Flavia Saolli apresenta nesta terça, 15 de outubro, a partir das 19:30h, passeando pelos sucessos da carreira de Alcione. Para Flavia Saolli o show tem principalmente o objetivo de agradecer a Alcione por tudo o que aprendeu com sua mentora.

– Mesmo sem ela sequer imaginar o quão importante foi para mim, Alcione é minha grande referência, desde muito pequena, tornando-se aquela que seria no futuro a grande formadora do meu canto e repertório.

Com direção artística de Milton Cunha, direção musical do maestro Marcio Ricardo, o show conta com participações de Iracema Monteiro, Anderson Leonardo e Sylvia Nazareh. Flavia Saolli vai interpretar sucessos de épocas diversas da carreira de Alcione. Estão no repertório, clássicos como “Cajueiro velho”, “Sufoco”, “Rio antigo” e sambas da Mangueira.

Apresentando um show diferente de todos que já fez, Flávia afirma que o valor emocional e expectativa são enormes pois traz lembranças inesquecíveis da vida de Flavia. E isso fica cada vez mais intenso nas apresentações dela, quando o público pede que cante músicas de Alcione. Os fãs vão ao delírio.

Serviço – Teatro Rival Petrobras – Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Centro/Cinelândia, 15 de outubro (terça). 19h30. Abertura da casa: 18h. Ingressos: R$50,00 (inteira) R$35,00 (promoção para os 100 primeiros pagantes) R$25,00 (lista amiga). Venda antecipada pela Eventim http://bit.ly/TeatroRival_Ingressos2GIaEKp. –

www.rivalpetrobras.com.br. Informações: (21)2240-9796.