Cantores Juliano e Mariano fazem live solidária na cidade de Quissamã

Juliano & Mariano é uma dupla do interior da Cidade de Quissamã RJ. Apesar de muito jovens, essa dupla de irmãos tem uma trajetória de muitas lutas e conquistas no mundo da música sertaneja. Os cantores que se inspiraram na história de Zezé di Camargo e Luciano vem investindo em suas carreiras e carregando dentro de si um sonho de cantar e encantar todo o país com seu talento, que toca a alma de quem ama a música.



No dia 13 de junho foi realizado a terceira live solidária, com intuito de arrecadação, Assim como as anteriores, no qual a primeira teve mais de 200 cestas básicas entregues

Na segunda live eles lançaram a nova música de trabalho “A Vida É Assim Mesmo” que está disponível em todas plataformas digitais, também lançaram o clip da música “2 Taças de Vinho” no dia dos namorados.



Realizaram uma super live que contou com a ajuda dos seus amigos alguns da própria cidade como marketing, som, iluminação, mídia, músicos e parceiros como work banda larga que foi o patrocinador oficial do boteco solidário.