Cantos do Rio com Sandra Serrado

Cantos do Rio, é um show intimista, onde a cantriz Sandra Serrado, explora um rico repertório do cancioneiro popular brasileiro, com nuances românticas e dançantes, passando pela Bossa Nova, MPB, Sambas e outros gêneros musicais.

Na edição de novembro do “Cantos do Rio”, a cantora promove o Sarau literário interativo “Agite um Poema” com o relançamento do livro “Na procura do Contato” de Américo Del Rio, além da participação de vários artistas em celebração ao Dia da Consciência Negra enfatizando a importância da valorização da herança cultural afro-brasileira como forma de resistência cultural.

SERVIÇO:

Cantos do Rio: Música ao Vivo / Sarau Literário / Relançamento de Livro

Dia: 19 de novembro de 2019

Hora: 19h

Local: Casa do Minho – Restaurante Costa Verde

End. Rua Cosme Velho 60 – Cosme Velho.

Reservas:

(21) 2225 1820 / 2205 4698 / 99627 3484

Convite:

R$15,00 (em espécie na entrada)